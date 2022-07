Zweedse bondscoach is op zijn hoede voor Red Flames: “België lijkt van alle landen het meest op een clubteam”

Zweden start vrijdagavond in de kwartfinale van het EK tegen België als uitgesproken favoriet. De nummer twee op de FIFA-ranking geldt als een van de grootste kanshebbers op de Europese titel terwijl in het kamp van de Red Flames de kwalificatie voor de knock-outfase als grote doel werd gesteld.

Ondanks die favorietenstatus is de Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson een dag voor de ontmoeting in Leigh op zijn hoede voor België. “Ik heb hen drie heel goede wedstrijden zien spelen in hun groep”, legt hij uit. “Ik zag een team dat hoog druk zet en zowel in de verdediging als voorin over wapens beschikt. Onze verdediging heeft het in de voorbije matchen ook goed gedaan en het wordt zaak om snel te spelen en hen van ons doel weg te houden.”

De 62-jarige Gerhardsson leidt de Zweedse selectie sinds de zomer van 2017. Hij kwam aan het roer na het vorige EK in Nederland, waar Zweden door het gastland werd uitgeschakeld. Onder zijn hoede pakten de Scandinavische vrouwen brons op het WK van 2019 in Frankrijk en zilver op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio. In Engeland wil hij het land een tweede Europese titel bezorgen, na die uit 1984 in de eerste editie van het EK.

Met 7 op 9 na een gelijkspel tegen Nederland (1-1) en zeges tegen Zwitserland (2-1) en Portugal (5-0) werd Zweden groepswinnaar. De Flames eindigden in hun poule tweede met 4 op 9 achter favoriet Frankrijk maar wel voor IJsland en Italië. De Zweedse coach wijst voor het succes van de Flames naar de lange voorbereiding die de selectie van Ives Serneels achter de rug heeft. Half mei kwam de groep een eerste keer samen in Tubeke. “Van alle landen hier hebben zij wellicht de langste voorbereiding gekend. Bij nationale teams is genoeg tijd hebben om je klaar te stomen vaak een probleem. België lijkt van alle landen hier het meest op een clubteam. Ze hebben zich heel goed kunnen voorbereiden.”

“Opletten voor Belgische spitsen”

Over de Zweedse speelsters die de voorbije dagen positief testten op corona, vaste rechtsachter Hanna Glas en invalster Emma Kullberg, en eventuele nieuwe gevallen wilde Gerhardsson niet veel kwijt. “Ik ga niet zeggen of de speelsters ondertussen negatief hebben getest en eventueel kunnen spelen want ik wil België geen voordeel geven.” Over de fitheid van kapitein Caroline Seger, die de laatste groepsmatch miste door een hielblessure, bleef de coach eveneens op de vlakte. “Ze heeft vandaag goed getraind. Nu is het afwachten of er een reactie volgt.”

Nathalie Björn — © BELGA

Nathalie Björn flankeerde haar coach bij de persbabbel. Volgens de 27-jarige verdediger van Everton is het opletten voor de Belgische spitsen. “Het is vooral voorin dat ze sterk staan”, vertelde Björn. “België is een lastige tegenstander die compact speelt. Zeker hun wedstrijd tegen Frankrijk vond ik indrukwekkend.”

Bjorn erkende wel dat Zweden favoriet is, “maar alle ploegen in de kwartfinales zijn sterk”, ging ze verder. “Natuurlijk hebben wij veel meer profs in onze kern, maar we moeten veel respect voor België hebben dat ze hier staan. We zullen goed moeten spelen om hen te verslaan.”