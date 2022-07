Duitse oud-voetballer Uwe Seeler overleden

Seeler, clubicoon van Hamburger SV, had een broze gezondheid. Hij lag vorig jaar in een ziekenhuis omdat hij duizelig was en moeite had met ademhalen. Een paar maanden eerder brak hij bij een val in zijn woning een heup.

© AP

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor zijn favoriete club uit Hamburg, waarmee hij in 1960 landskampioen werd. Met de nationale ploeg verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler met West-Duitsland brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten.