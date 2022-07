Tadej Pogacar toont zich een groots verliezer: “Er kan geen betere manier zijn waarop ik de Tour verlies”

Strijdend ten onder, dat was het donderdag voor Tadej Pogacar met aankomst op de Hautacam. “Er kan geen betere manier zijn waarop ik de Tour verlies”, weet Pogacar. “Ik denk dat ik alles heb gegeven. Ik neem het zonder enige spijt. Ik denk dat ze deze Tour geweldig werk hebben verricht. Proficiat aan hen, ze waren erg sterk. De beste man won vandaag, en ik denk ook de Tour.”

De Sloveen kwam nog even terug op zijn onfortuinlijke val bij de afdaling van de Col de Spandelles. “Ik ben OK. Het was een snelle val, maar al even snel zat ik weer op de fiets. Een paar schaafwonden, maar ik ben in orde.”

“Ik gaf alles op de tweede laatste klim, waar ik nog hoop had. Maar toen ik viel, begon het wel een beetje zijn tol te eisen. Hij had ook ploegmaats bij zich. Ik probeerde te volgen, maar dat lukte niet. Ze waren te sterk. Ik wilde nog reageren, maar dat kon ik niet meer”, was Pogacar eerlijk.