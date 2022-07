Beresterke Wout van Aert doet duit in het zakje voor gele trui Vingegaard: “Ik heb me uit elkaar getrokken”

“Het was een super mooie dag voor ons. Het was ook wel duidelijk dat we plannen hadden. Vergeleken met woensdag was dit een rit die Jonas door de langere en steilere beklimmingen veel meer lag. Het was echt de bedoeling om aan te vallen en nog meer tijd te pakken.

Door toedoen van Van Aert moest Pogacar na verloop van tijd lossen. “Ik had natuurlijk een kleine voorsprong voor de klim, maar ja, ik ben zelf ook verbaasd dat het zo vlot ging. Ik wilde met Tiesj eigenlijk in de vlucht zitten om later Jonas nog te kunnen bijstaan. Dat dreigde even voor niets te zijn, want ze gingen ons al bijna inhalen voor het steile stuk gedaan was. Dan heb ik mij uit elkaar getrokken en dat bleek de goede zet te zijn.

Voor Van Aert lagen er op een gegeven moment zowel de ritzege als punten voor de bollentrui voor het grijpen. “Met de bollen zat ik niet echt in mijn hoofd. Dat vertelden ze mij achteraf pas. Het was wel de bedoeling om zo lang mogelijk vooraan te blijven. Zeker omdat Tiesj al vroeger moest lossen en zich liet uitzakken. Het plan was om altijd de eerste te volgen. Ik denk dat er met die voorsprong nooit een scenario was waarin ik kon voorblijven. Het hoofddoel was om vandaag extra tijd te winnen en dat is gelukt”, aldus een gelukkige Wout van Aert.