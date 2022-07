Erfgenamen van overleden Frida uit Zandhoven gevonden in Oekraïne: “We lezen dat ze ons zoeken”

Zandhoven, Oekraïne

Frida Jewitsch, die in 1925 in Kyiv werd geboren en in 2020 in Zandhoven zogenaamd zonder bekende erfgenamen stierf waardoor heel haar nalatenschap naar de Belgische staat zou gaan, blijkt dan toch nog familie te hebben. Meer zelfs: twee zussen zijn nog in leven in Oekraïne. Exact een maand na de oproep in Gazet van Antwerpen, kregen burgemeester Luc Van Hove van Zandhoven en Waregemnaar Frank Fourneau, die zich in de zoektocht vastbeet, die bevestiging vanuit Oekraïne. Via foto’s is alle twijfel uitgesloten.