Oppermachtige Jonas Vingegaard boekt overwinning voor vriendin en dochter: “Ik zei hen dat ik zou winnen en dat heb ik gedaan”

Zonder ongelukken wint Jonas Vingegaard zondag zijn eerste Tour de France. Na zijn prachtige ritzege bovenop de Hautacam was de Deen dan ook bijzonder trots: “Dit is speciaal voor mijn dochter en vriendin thuis.”

“Het is ongelofelijk. Vanmorgen zei ik tegen mijn dochter en vriendin dat ik voor hen zou winnen. Dat heb ik gedaan. Daar ben ik heel trots op. Dit is speciaal voor hen”, zei Vingegaard opgetogen.

“Ik was gewoon gelukkig dat de rit voorbij was, want het was ontzettend zwaar. Ik ben heel blij dat ik de zege kan pakken, maar er komen nog twee dagen aan vooraleer we in Parijs zijn. Zaak dus om gefocust te blijven. We nemen het dag per dag. Ik wil nog niet over de eindzege praten.”

Vingegaard vertelde hoe hij het voorval met Pogacar juist zag. “Ja, ik denk dat hij de bocht wat miste en nadien in het gravel terechtkwam. Hij probeerde er nog uit weg te geraken, maar zijn fiets schoof weg. Daarna wachtte ik op hem. Maar vandaag moet ik al mijn ploegmaats bedanken. Op het einde zie je Wout van Aert Tadej Pogacar achterlaten, echt ongelofelijk. Ook Sepp Kuss was geweldig. Iedereen was incredible: Tiesj, Christophe, Nathan. Ik zou dit nooit verwezenlijkt kunnen hebben zonder hen.”