Springkasteel scheurt open en zakt ineen: twee kindjes naar ziekenhuis

Op de pas vernieuwde Markt van Torhout is donderdagnamiddag een groot springkasteel opengescheurd en in elkaar gezakt. Drie kindjes raakten gewond. Twee van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Naar aanleiding van de nationale feestdag werd, net als de voorbije jaren, een Kinderdorp opgetrokken op de Torhoutse Markt, die recent heropend werd na maandenlange werken. Er staan talrijke springkastelen opgesteld maar omstreeks 16 uur liep het fout. Het grote springkasteel ter hoogte van de platenzaak Topdisc scheurde plotseling open en zakte ineen.

“Er zaten meerdere kinderen, onder wie ons dochtertje Mae, op dat springkasteel te spelen”, zegt papa Arne Vanthournout. “Wij zaten op de vernieuwde trappen aan het Vrijetijdshuis toen we plots een luide slag hoorden en het speeltuig in elkaar zagen zakken. Alle ouders snelden er meteen naartoe. Mae zat op het moment dat het gebeurde helemaal vanboven maar bleef gelukkig ongedeerd. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Gekeurd en gecontroleerd

Uiteindelijk bleken drie kinderen gewond. “Twee kinderen van 7 en 8 werden met lichte verwondingen aan hoofd en ledematen overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt korpschef Kris Depovere van de politiezone Kouter. “Het derde kind ging met de ouders mee.”

Volgens Depovere was het springkasteel vooraf gekeurd en gecontroleerd. “Hoe het kon openscheuren zal nog moeten blijken. Wellicht gaat het om een technisch defect.” Het evenement duurt nog tot 18 uur vanavond. Op alle andere springkastelen kan verder gespeeld worden.