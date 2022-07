UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 18. Pogacar gaat strijdend ten onder, Vingegaard zet orgelpunt met ritwinst op Hautacam

Gele trui:Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Jonas Vingegaard

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie het niet gezien heeft, kan het moeilijk geloven maar wat we in het eerste wedstrijduur (en eigenlijk ook de rest van de etappe, red) te zien kregen, overtrof moeiteloos de beste nieuwelingenwedstrijd. Slag om slinger werd gedemarreerd in de hoop toch maar deel uit te maken van de juiste vlucht. Eerste aanvaller: Wout van Aert. Toen na veertig kilometer er dan toch in schuifjes een kopgroep van 32 ontstond met daarbij heel wat landgenoten, dacht iedereen dat de juiste vlucht vertrokken was. Maar dat was buiten Quick-Step - Alpha-Vinyl en Cofidis gerekend. De troepen van Patrick Lefevere hadden niemand in de juiste vlucht, Cofidis wilde de kloof gedicht krijgen in dienst van de bollentrui van Simon Geschke. Die had de slag gemist, Giulio Ciccone was wel van de partij en vormde een bedreiging voor het bergklassement.

Simon Geschke probeerde in de eerste meters van de Aubisque nog wel de kloof naar de kopgroep te dichten maar dat bleek onbegonnen werk voor de baardige Duitser. Parcheggio! De vluchters kregen wel wat ruimte, in het peloton ging het tempo lichtjes naar beneden waardoor de kloof van de vluchters opliep tot een drietal minuten. Ciccone pikte op de Aubisque de bergpunten mee en deed daarmee een gooi naar de bollentrui. Beste geklasseerde man vooraan was de Spanjaard Enric Mas die op iets meer dan een kwartier van de gele trui volgde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op naar de onbekende Col de Spandelles, een nieuwkomer in het parcours van de Tour de France maar tien kilometer aan acht procent gemiddeld was toch ook niet voor doetjes. Vooraan ranselde Wout van Aert de kopgroep uit elkaar, in de groep van de favorieten deed McNulty hetzelfde. De voorspelde aanval van Tadej Pogacar kwam er al snel: halfweg de beklimming van de Spandelles versnelde Pogacar maar Vingegaard kleefde aan het wiel van de Sloveen. Ook Sepp Kuss dichtte de kloof zodat Vingegaard zijn numeriek overwicht behield met Van Aert en Benoot vooraan en Kuss aan zijn zijde. Pogacar bleef aanvallen maar Vingegaard kleefde telkens weer aan zijn wiel. Volgende aanvaller? Geraint Thomas! De ex-Tourwinnaar hoopte te profiteren van de rivaliteit van beide protagonisten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vooraan bleef Wout aantonen dat hij ooit in een ketel met toverdrank is gevallen. De Asterix uit Herentals bleef maar geven zonder om te kijken. Op de top van de Spandelles had Wout van Aert nog twee man in zijn wiel: Thibaut Pinot en Dani Martinez.

Pogacar bleef ook in de afdaling druk zetten en dat zorgde voor een hartverzakking bij Jumbo-Visma. Vingegaard zag zijn ketting overslaan, het achterwiel ging van de grond en de linkervoet uit het klikpedaal. De gele trui bleef miraculeus overeind en zag enkele bochten verder hoe Pogacar een flauwe bocht naar links verkeerd inschatte en in het gravel aan laag tempo onderuit ging. Vingegaard zag het gebeuren en besloot te wachten op zijn Sloveense uitdager. Wat was dat toch allemaal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Pogacar ging de voet van het gaspedaal zodat de voorsprong van de groep Van Aert weer opliep en een groep achtervolgers - met Kuss en Benoot - weer kon komen aansluiten bij de twee protagonisten.

De slotklim naar skistation Hautacam zou beslissen over dagwinst, het geel en… de bollentrui. Want zowel Wout van Aert als Thibaut Pinot konden Simon Geschke nog onttronen als drager van de bollentrui terwijl ook Vingegaard nog kans maakte op de bollen. In de achtergrond liet Vingegaard zijn overgebleven ploegmaats tempo maken in de hoop dat het Pogacar de lust tot aanvallen zou ontnemen.

Pinot wilde vooraan de forcing voeren maar Van Aert en Martinez kraakten niet. Meer zelfs, Van Aert demarreerde en deed duidelijk een gooi naar ritwinst én de bollentrui. Het kon er alleen maar op wijzen dat Jumbo-Visma het volste vertrouwen had in Vingegaard en dat ze de gele trui als veilig beschouwden. Pogacar berustte in zijn lot en mikte voluit op de ritwinst. Van Aert werd op vijf kilometer van de finish bijgebeend en nam prompt het duo Vingegaard - Pogacar op sleeptouw. De Kempenaar joeg het tempo nog maar eens de hoogte in en rolde de rode loper uit voor zijn gele ploegmakker. Op vier kilometer van de finish ging ook bij Pogacar het licht definitief uit. Van Aert zette zich even verder aan kant, Vingegaard reed de laatste drie kilometers solo naar zijn tweede ritwinst en het definitieve eindverdict: Jonas Vingegaard wint zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Wat deden de favorieten?

Schaken, eens te meer. Jumbo-Visma wilde voorkomen dat de situatie van gisteren - een geïsoleerde Vingegaard aan de voet van de slotklim - absoluut wilde vermijden. Dus ging eerst Van Aert tien kilometer voor het peloton uit rijden, daarna was het aan Laporte, ook Benoot ging meer dan eens mee in het offensief. In een vroege vlucht van 32 hadden ze uiteindelijk Benoot en Van Aert mee maar het peloton volgde op een handvol seconden zodat een bijna compact peloton zich aan de voet van de Aubisque aandiende. Dan kan je niet eens van een vroege vlucht spreken en leek het een inspanning voor niets.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Aert legde er in de eerste meters van de Aubisque duchtig de pees op zodat het peloton toch niet direct terugkeerde. Een groepje met, uiteraard, Simon Geschke probeerde in een groepje nog de oversteek te maken maar hij had in de vlakke aanloop duidelijk te veel krachten verbruikt. Ook Louis Meintjes, toch het nummer zeven in het klassement, sloop op kousenvoeten nog weg uit het peloton. Wat was dat allemaal!

Tadej Pogacar zag al vroeg in de wedstrijd zowel Hirschi als Bjerg de rol lossen en moest dus alle hoop richten op Brandon McNulty, de troepen van Jonas Vingegaard leken zich wel te hebben hersteld na een mindere (sic) dag op weg naar Peyragudes. Maar op de Col de Spandelles was het toch weer aan Brandon McNulty. De Amerikaan zette zich aan de kop van het peloton met Pogacar en Vingegaard in zijn wiel. Kregen we een kopie van de etappe van gisteren? Dat hebt u hierboven al gelezen.

Wat deden de Belgen?

De nationale feestdag inspireerde heel wat landgenoten om een (hoofd)rol op te eisen. Van Aert, Benoot, Vermeersch, Van Moer, Dewulf, Capiot, Teuns… Stuk voor stuk probeerden ze, om verschillende redenen, mee in de vroege vlucht te geraken. Van Aert en Benoot geraakten mee voorop in functie van de gele trui, Teuns ging nog maar eens op zoek naar ritwinst, Capiot hoopte Quintana bij te kunnen staan en ook Stan Dewulf haakte zijn wagonnetje aan in functie van kopman Bob Jungels. Leuk detail: de drie overgebleven AG2R-renners zaten alle drie mee in de vroege vlucht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Aert pakte ook nog snel de tussenspurt mee maar werkte toch vooral in dienst van het geel van Vingegaard, net als Nathan Van Hooydonck die in het peloton het tempo regelde op de flanken van de Aubisque. De Jumbo-Belgen maakten eens te meer indruk.

Verder nog iets dat u moet weten?

Opnieuw drie renners gingen niet van start. En niet de minste. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome testte positief op corona en ging niet meer van start, net als de Spaanse veteraan Imanol Ervitti. Damiano Caruso, het nummer twee van de Giro van vorig jaar, vertoonde dan weer griepsymptomen en besloot niet meer van start te gaan.

Ook pech voor Simon Geschke. De Duitser verspeelde in de laatste echte bergetappe zijn bollentrui aan… Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma laat enkel kruimels achter.

Rituitslag:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 1’03”

3. Wout van Aert op 2’10”

4. Geraint Thomas (GBR) op 2’54

5. David Gaudu (Fra) op 2’58”

6. Aleksei Lutsenko (Kaz) 3’09”

7. Dani Martinez (Col)

8. Sepp Kuss (VS) op 3’27”

9. Alexander Vlasov (Rus) 4’04”

10. Thibaut Pinot (Fra) op 4’09”

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 3’26”

3. Geraint Thomas (GBR) op 8’

4. David Gaudu (Fra) op 11’05”

5. Nairo Quintana (Col) op 13’25”

6. Louis Meintjes (ZAF) op 13’45”

7. Alexander Vlasov (Rus) op 14’10”

8. Romain Bardet (Fra) op 16’11”

9. Aleksei Lutsenko (Kaz) op 20’09”

10. Adam Yates (GBR) op 20’17”