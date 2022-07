Young Lions verliezen op EK U20 kwartfinale van Spanje

Geen stunt van de Young Lions op het EK U20 in Montenegrijnse Podgiroca. In de kwartfinale verloor België met 71-95 van topper Spanje.

De Young Lions zijn aan een schitterend Europees kampioenschap U20 bezig. In hun rush naar de kwartfinales wonnen ze van toplanden als Slovenië, Kroatië en in de 1/8ste finales van Griekenland. In de kwartfinale was Spanje evenwel een maatje te groot. Na een 33-49 achterstand halfweg ging het naar een 71-95 nederlaag. Jo Van Buggenhout, Joppe Mennes, allebei 10 punten, Siebe Ledegen (11 punten), topschutter Thijs De Ridder (13 punten) en Xander Pintelon (11 punten) kwamen in de dubbele cijfers.

De Belgen zijn met hun stek in de kwartfinales top-8 van Europa en blijven daardoor in de A-divisie. Komend weekend werken de Young Lions van coach Steve Ibens de klassementswedstrijden (5-8) af.