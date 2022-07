Sportiviteit ten top: gele trui Jonas Vingegaard wacht belager Tadej Pogacar op na diens val, beide heren geven elkaar nadien sportief handje

Er gebeurde wat tijdens de afdaling van de gloednieuwe Col de Spandelles. Eerst maakte gele trui Jonas Vingegaard een serieuze slipper, die hij nog maar net wist te corrigeren. Nadien schatte Tadej Pogacar een onschuldige bocht verkeerd in om vervolgens onderuit te schuiven. Het leek het ideale moment voor Vingegaard om van zijn belager weg te rijden, maar de Deen deed dat niet en wachtte tot Pogacar, met een gescheurde broek, weer kwam aansluiten. Sportiviteit van het hoogste niveau! Of was het tactiek?