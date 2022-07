Bilzen/Berlijn

Love Games. Schmutz zong het in de jaren 80. Nu zingt de groep uit Neeroeteren het opnieuw, maar dan in een remix van Joris Biesmans (38). De Bilzenaar, die al negen jaar in Berlijn woont, nam enkele Belpop-klassiekers onder handen en verzamelde ze op ‘This is the Sound of B’.