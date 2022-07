Het einde van Neighbours is nabij, mét Kylie Minogue en Jason Donovan

Nooit meer Ramsay Street. In Australië is de laatste week van de soap ingezet: op donderdag (28 juli) valt het doek definitief. Groot-Brittannië volgt een dag later. De productiekosten van de legendarische soap zijn te hoog en daarom gaan de boeken dicht. Tijdens de laatste afleveringen zullen een hele resem oud-gedienden terug opduiken, als bedankje voor de fans. De makers verwachten torenhoge kijkcijfers voor de slotaflevering, omdat het iconische koppel Scott en Charlene, vertolkt door Jason Donovan en Kylie Minogue, na 33 jaar terug te zien is. De Vlaamse fans moeten de zakdoeken nog niet bovenhalen want de laatste aflevering verschijnt hier pas eind volgend jaar op tv. (tove, ldb)