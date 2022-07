Onze tv-tips: muziekfestival, immune wetenschapper en Franse komiek

La Grande Vadrouille

VTM4, vr, 20.35u

Verstand op nul en lachen met deze Franse oorlogskomedie waarin Louis de Funès de lachers op zijn hand krijgt. Het verhaal speelt zich af tijdens WO II. De Britse piloten worden door de Duitsers neergehaald en landen met hun valscherm in het bezette Parijs. Een van hen komt terecht bij Stanislas, dirigent van de opera. Meesterlijk neergezet door De Funès himself.

I am Legend

Play4, vr, 23.10u

Jaren geleden, toen Will Smith nog niet in opspraak was, schitterde hij in deze thriller waarin een dodelijk virus de mensheid bijna volledig heeft uitgeroeid. Smith speelt een wetenschapper die de enige overlevende is. Deze film was een van de grotere successen voor de acteur, al zijn plannen voor een vervolg door het incident met Will definitief opgeborgen.

Mystères d’archives

Canvas, vr, 20.25u

Er vonden drie edities plaats van het Isle of Wight-festival, de laatste editie was in 1970. Ruim een halve eeuw na de feiten weten weinig mensen nog dat dit festival groter was dan het legendarische Woodstock. Het was tevens de laatste bijeenkomst van grote groepen hippies. Deze docu gaat terug in de tijd en bevat unieke beelden van publiek en artiesten. (tove)