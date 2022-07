Wijziging in de MXGP: GP in Oman valt weg, WK-seizoen telt slechts 18 manches

De laatste Grote Prijs van het wereldkampioenschap motorcross, gepland voor 10 september in Oman, zal niet doorgaan in Mussanah. Dat heeft de organisator van de MXGP donderdag aangekondigd in een verklaring, zonder een exacte reden te geven. Oman stond voor het eerst op de kalender.

De afsluitende GP staat nu op de agenda in Turkije in Afyonkarahisar, op 4 september. Het is de 18e en laatste manche van het seizoen voor de Motorcross der Naties in de Verenigde Staten (RedBud) op 25 september.

Jago Geerts (Yamaha) voert het MX2-wereldkampioenschap na 13 races aan. Lommel is zondag het decor van de Grote Prijs van Vlaanderen.