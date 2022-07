BBC betaalt schadevergoeding aan voormalige oppas van William en Harry

De BBC zegt dat het “extreem veel spijt had van de ernstige en langdurige schade die mevrouw Pettifer en haar familie werd aangedaan.”

In een verklaring die in de rechtbank werd voorgelezen, zei de advocaat van Pettifer, Louise Prince, dat de affaire die ze had met de prins van Wales, resulterend in een zwangerschap die werd afgebroken, totaal verzonnen waren”.

In de verklaring stond dat in oktober 1995, terwijl de BBC onderhandelde met prinses Diana voor haar verschijning in het BBC-programma Panorama, aan haar advocaat doorgaf dat haar was verteld dat mevrouw Pettifer “was geopereerd voor een abortus.”

Maar het Hooggerechtshof was formeel: Pettifer “had geen affaire had met prins Charles en was ook niet zwanger van hem en heeft dus ook geen abortus ondergaan."

Na de hoorzitting zei BBC-directeur-generaal Tim Davie dat het bedrijf zich verontschuldigde bij mevrouw Pettifer, de prins van Wales, en prinsen William en Harry.

Mevrouw Pettifer zei teleurgesteld te zijn “dat er juridische stappen nodig waren voor de BBC om de ernstige schade die ik heb geleden te erkennen.”

Een onderzoek vorig jaar, onder leiding van gepensioneerde rechter Lord Dyson, wees uit dat het interview van Diana was verkregen met behulp van valse documenten van de journalist die intussen niet meer voor de BBC werkt en dat de omroep niet voldeed aan “hoge normen van integriteit en transparantie” .