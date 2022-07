Door corona, ziekte en valpartijen nog amper vier teams voltallig: dit zijn de 36 uitvallers in de Ronde van Frankrijk

De 109de Ronde van Frankrijk is een waar slagveld. In de deelnemerslijst staan intussen al liefst 36 renners met een streep door hun naam. Zij zullen de Champs-Élysées dit jaar niet halen. Enkel INEOS Grenadiers, Groupama-FDJ, Intermarché - Wanty Gobert en B&B Hotels-KTM zijn nog voltallig. Een overzicht van alle opgevers per ploeg tot nu toe.