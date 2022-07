Andrew Hjulsager hoopt op echte doorbraak bij AA Gent: “Dit seizoen wil ik mezelf echt tonen”

Andrew Hjulsager kijkt gemotiveerd uit naar competitiestart bij de Buffalo’s. Vorig seizoen verzamelde de 27-jarige Deense middenvelder dertien basisplaatsen in de Jupiler Pro League en was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. Statistieken waar de voormalige speler van o.a. Celta de Vigo, Brondby en Oostende niet echt tevreden mee was: “Mijn aantal assists en doelpunten waren in verhouding tot mijn speelminuten niet eens zo slecht maar het werd toch niet wat ik er van verwachtte. Dit jaar wil ik echt meer tonen.”

“Ik wil me dit seizoen graag tonen”, steekt de minzame Hulsager van wal. Door blessureleed kwam hij vorig seizoen dan ook niet echt ontzettend uit de verf bij AA Gent. Zo miste hij ook het competitieslot door een vervelende blessure die hij opliep tijdens de bekerfinale. “Elke match is een nieuwe kans om jezelf te tonen. Ik kende een goede voorbereiding en voel me klaar om de concurrentie aan te gaan met de andere jongens. Toen ik hier aankwam, wilde ik een basisplaats veroveren. Dat lukte vorig jaar niet echt maar die ambitie wil ik nu wel realiseren.”

Een goed gesprek met Hein Vanhaezebrouck leverde voor Hulsager alvast voldoende aanknopingspunten op om vol vertrouwen toe te leven naar zijn tweede seizoen in Gentse loondienst: “Het was een wisselvallig seizoen waarbij ik al gauw drie maanden out was. Ik kon niet echt regelmatig presteren, daar wil ik nu verandering in brengen en op mijn beste niveau presteren.”

Vanavond krijgt Hjulsager al meteen de kans om zichzelf te manifesteren op bezoek bij Standard. Sinds enkele weken heeft Standard dan wel een nieuwe eigenaar en met de Noor Ronny Deila is er ook alweer een nieuwe coach actief op Sclessin. Qua aanwinsten bleven de fans van de Rouches wel nog wat op hun honger zitten.

“Beter onze eigen taken uitvoeren”

“Ik verwacht een heel intens duel. Ze hebben de steun van hun fans en de Luikse supporters zorgen toch altijd voor sfeer en ondersteunen hun team. “Daar moet je tegen kunnen knokken. Als we dezelfde energie kunnen etaleren, zullen we ook het verschil kunnen maken. Ze zullen echter absoluut zichzelf willen bewijzen voor hun fans. Deze situatie kan ook een voordeel zijn voor ons. Zeker als we hen onder druk kunnen zetten, misschien keren de Luikse fans zich dan wel tegen hun eigen team.”

Hjulsager acht AA Gent dan ook zeker niet kansloos: “Als we ons spel kunnen brengen, is er veel mogelijk. Dan moeten we wel nog beter onze eigen taken uitvoeren, in vergelijking met vorige week op bezoek bij Brugge. Dit jaar willen we echt heel graag een goede start nemen en daarom willen we ook meteen de eerste match winnen. Normaal moet het een voordeel zijn voor ons dat we nog over quasi hetzelfde team kunnen beschikken.”

“We moeten als team de controle over de match kunnen verwerven. De eerste 20 minuten in Brugge konden we onvoldoende druk ontwikkelen en lukte het ons niet zo goed om van achteruit vlot uit te voetballen. Dat hebben we goed geanalyseerd. We weten wat te doen maar achteraf is het toch altijd iets makkelijker (lacht).”

Tijdens de voorbereiding speelde Hjulsager bij afwezigheid van meer defensief ingestelde jongens zoals De Sart in een meer behouden rol. Geen primeur evenwel voor de Deen: “Ik speelde eerder in Denemarken ook al wel op die positie. In Oostende speelde ik ook soms als een acht maar wel in een meer offensieve configuratie. Het is natuurlijk niet mijn normale positie. Je speelt meer op controle en moet ook meer in positie blijven. Mijn sterke punten kan ik natuurlijk beter tonen als ik meer in het laatste derde van het terrein kan opduiken. Maar als dit nodig is, help ik graag het team in die rol.”