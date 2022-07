Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 11 jaar

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt voor het eerst sinds 2011 de rentetarieven in de eurozone, namelijk met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Dat heeft de ECB donderdag bekendgemaakt in een persbericht op zijn website. De strafrente van 0,5 procent die banken moesten betalen om geld te parkeren bij de ECB, wordt afgeschaft.

De ECB verraste dan toch en verhoogt de rente met 50 basispunten, en niet de verwachte muizenstap van 25 basispunten. Hiermee geeft ze aan dat ze een versnelling hoger wil schakelen om de inflatie die in de eurozone tot 8,6 procent was opgelopen, te bestrijden. Ze geeft in een persbericht ook aan dat het de rente harder dan verwacht optrekt vanwege een nieuwe inschatting van de inflatierisico’s. Dat risico schat ze hoger in dan de voorbije maanden. De ECB kreeg ook de kritiek dat het laat komt, in zowat de ganse wereld zijn de centrale banken al de rente aan het verhogen, in de VS al met 150 basispunten.

Anti-fragmentatie-instrumenten

Analisten kijken wel nog uit naar de persconferentie van ECB-voorzitter Christine Lagarde. Geeft ze meer duidelijkheid over de volgende renteverhoging en vooral: wat zegt ze over de oplopende rentespread met Italiaans schuldpapier? Die staat sinds het ontslag van premier Mario Draghi - toevallig ook nog eens haar voorganger bij de ECB - onder vuur en bedraagt 2,3 procent. De ECB wil koste wat kost een nieuwe euroschuldencrisis vermijden en wil daarvoor anti-fragmentatie-instrumenten inzetten. Misschien verschaft Lagarde hierover deze namiddag bijkomende details.

Het is van 2011 geleden dat de rente door de ECB werd verhoogd, toen eveneens onder het voorzitterschap van een Fransman, Jean-Claude Trichet. Voor een cyclus van een hele reeks renteverhogingen, die nu wordt verwacht, moeten we terug tot 2005-2008.