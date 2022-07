Twee schepen botsen aan Erasmusbrug in Rotterdam: zes mensen uit water gehaald

Twee boten zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst nabij de Erasmusbrug in Rotterdam. Zeker zes mensen zijn uit het water gehaald. Het gaat om de kapitein en vijf passagiers. Onder hen ook een kind. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht maar niemand is er erg aan toe.

Op webcambeelden is te zien hoe een rondvaartboot en een watertaxi in aanvaring kwamen nabij de Erasmusburg, in hartje Rotterdam. De watertaxi, die volgens de eerste vaststellingen een manoeuvre maakte, zou vrijwel onmiddellijk zijn gezonken.

Ze zijn allen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.

Even was er twijfel of er nog mensen in het water zouden liggen of vast zouden zitten in de gezonken taxi, maar dat zou niet het geval zijn.

Aanvaringen komen vaker voor op de Nieuwe Maas in Rotterdam, weet De Telegraaf. In 2019 kwam een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Ze zat in een sloep, die werd geramd door een speedboot. Ook elf andere opvarenden vielen in het water. Een van hen hield er blijvende letsels aan over. De schipper die de aanvaring veroorzaakte, werd veroordeeld tot een werkstraf.

In mei 2018 botsten een watertaxi en een sloep. Alle opvarenden van de sloep vielen in het water. De beide schippers kregen boetes.

Op het water gelden net als op de weg voorrangsregels. Onderzoek zal moeten uitwijzen wie er in de fout is gegaan bij het ongeval aan de Erasmusbrug.