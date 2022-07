Marc Van Ranst na hoge besmettingscijfers: “Ik zie de mondmaskers terugkomen in september”

De coronacijfers zijn opnieuw niet goed. Gelukkig blijven de hospitalisaties beperkt en is de BA5-variant op zijn terugweg. “De golf is een golfje geworden”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Na 1 september denk ik dat er terug maatregelen kunnen volgen. Mondmaskers zie ik terugkomen, zeker op het openbaar vervoer. Feest-, theater- en concertzalen zorgen er maar beter dat hun ventilatie goed werkt zodat er niks hoeft afgelast te worden. Want we weten intussen wat we moeten doen.”

Wie op www.coronafacts.be kijkt, ziet dat België terug rood tot donkerrood kleurt wanneer het op het aantal coronabesmettingen aankomt. Het aantal besmettingen per gemeente gaat van maal 5 tot zelfs maal 10 op zes weken tijd.

“De besmettingscijfers zijn de voorbije week een beetje gedaald”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Ik denk dat de top van de BA5-variant bereikt is, al is er nog een week nodig om daar zeker van te zijn. Er zijn wel meer overlijdens, en meer ziekenhuisopnames. Dat is logisch, die cijfers komen altijd met een zekere vertraging. De verwachte golf is een golfje gebleken. Gelukkig maar. Het is nu wachten op een nieuwe variant die dan weer een beetje besmettelijker zal zijn maar ook minder ziek zal maken. We weten het intussen wel. Elke nieuwe variant is besmettelijker, maar maakt gelukkig minder ziek dankzij de vaccinaties en besmettingen die we doormaakten.”

Veel mensen beginnen het gehad te hebben met de vaccins. Ze helpen niet, hoor je tegenwoordig. “Zever”, antwoordt Van Ranst fel. “Het is dankzij die vaccinaties en infecties dat we nu mildere symptomen hebben. Ik kan enkel pleiten dat iedereen zijn vierde vaccin gaat halen. Het zal ons allemaal helpen. Zonder de vaccins zouden er veel meer ernstig zieken geweest zijn en zullen er ernstiger zieken komen.”

Terug maskers op openbaar vervoer?

Moeten we ons zorgen maken voor het najaar? “Feest-, theater- en concertzalen zorgen er maar beter dat hun ventilatie goed werkt, zodat er niks hoeft afgelast te worden”, zegt de viroloog. “Want we weten intussen wat we moeten doen. CO2-meters plaatsen, ventileren. Ik zie geen problemen opduiken om zaken terug te sluiten. Maar een terugkeer van het mondmasker zie ik wel. Zeker na de start van het schooljaar. Nu is het nog vakantie, het is zomer, we leven meer buiten.”

Van Ranst denkt dat vooral het openbaar vervoer weer een mondmasker zal terugzien. “Dat was als laatste aan de beurt om het mondmasker af te schaffen, ik denk dat het de eerste sector zal zijn waar het terug zal moeten. In Spanje en Duitsland is het mondmasker nog altijd verplicht op het openbaar vervoer. Iedereen zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om het virus onder controle te houden. Als overheid kan je toch nooit iets goed doen. Of het is veel te streng, of het is veel te laks. Maar we wisten dat vooraf. Als het gepaste maatregelen zijn, spreekt niemand erover, want het was goed.”