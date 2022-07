‘Veldrijdster’ Sanne Cant mag zich opmaken voor de Tour, ook Belgisch kampioen De Baat en De Wilde in selectie Plantur-Pura

Naast de drie Belgische dames, mogen ook de Nederlandse Yara Kastelijn - ook een veldrijdster -, de Duitse Laura Süssemilch en de Oostenrijkse kampioene Christina Schweinberger op 24 juli aan de start verschijnen in Parijs.

Voor Kim de Baat was het BK een onverwacht sprookje. — © photo Marc Van Hecke

Kim de Baat is nog maar net hersteld na een breuk in het sleutelbeen eerder deze maand op trainingskamp. In juni kroonde de Belgische met Nederlandse roots zich na een aanvallende wedstrijd nog tot Belgisch kampioene in Middelkerke. Julie De Wilde wordt met haar 19 jaar de jongste renster in het Tourpeloton. Voor drievoudig wereldkampioene veldrijden wordt het een mooi en onverwacht extraatje in de aanloop van het nieuwe crossseizoen.

Sanne Cant komt in het BK in Middelkerke als eerste na de kopgroep over de streep, maar juicht voor haar ploeggenote Kim de Baat. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Niet zomaar meerijden

“In de eerste plaats zijn we vooral fier om aan de start te staan”, keek teambaas Philip Roodhooft vooruit. “We kunnen met trots stellen dat we het enige Belgische team zijn dat zowel een mannen- als vrouwenteam aan de start heeft van de Tour de France. We hebben het team opgericht in 2020 en staan nu meteen aan de start van de grootste vrouwenwedstrijd in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. We zijn uiteraard benieuwd en zien dit als een belangrijke ervaring met het oog op de toekomst. Dat neemt uiteraard niet weg dat we nu al met een portie gezonde ambitie starten. We mikken op ritwinst in deze Tour de France Femmes. Uiteraard wordt dat geen evidente klus, maar we zullen ons zeker tonen. We willen vooral niet zomaar meerijden.”