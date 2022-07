Dimitri Claeys stopt na het seizoen en wordt ploegleider bij Intermarché-Wanty Gobert

Profrenner Dimitri Claeys zal dit najaar zijn laatste maanden als profwielrenner afwerken in het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert om daarna het team van ploegleiders van de Belgische formatie te versterken. De 35-jarige Oost-Vlaming blijft zo na zijn actieve carrière verbonden aan het team, dat hij voor het eerst vervoegde in 2016.

In 2016 won hij meteen de GP Jef Scherens en een rit in de Ronde van Wallonië. Voor hij in 2022 zijn terugkeer naar het Waalse team maakte, schreef hij eveneens de Vierdaagse van Duinkerke (2018) en de Famenne Ardenne Classic (2019) op zijn naam.

Eerder raakte ook al bekend dat Kévin Van Melsen eind dit jaar zal stoppen en ploegleider wordt bij Intermarché-Wanty Gobert. Het duo treedt daarmee in de voetsporen van Pieter Vanspeybrouck, die hen vorige winter deze overstap voordeed.

“Mijn terugkeer naar Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux vorige winter (hij reed tussendoor voor Cofidis (2017-2020) en Qhubeka (2021), red.) voelde aan als thuiskomen”, zei Claeys in een eerste reactie. “Ik heb altijd goede herinneringen aan 2016 over gehouden en ook al was het team intussen een stuk professioneler geworden, aan de familiale sfeer was niks veranderd. Onbewust wist ik dat het in deze omgeving was dat ik mijn carrière als wielrenner wilde afsluiten, omringd door personen met wie ik graag samenwerk. Ik had misschien nog geen plannen, maar ik voelde wel dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging en ik ben dan ook dankbaar voor deze kans om naar de omkadering van het team door te groeien. Ik ben enthousiast om op een andere manier aan de progressie van dit project mee te werken, ik heb hier een heel goed gevoel bij.”