VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE FEMMES 2022. Gele droom van Kopecky begint in Parijs, Van Vleuten topfavoriet en Italiaans geweld

De beste rensters uit het vrouwenpeloton staan zondag in Parijs aan het vertrek van hun eerste Tour de France. Het langverwachte moment is aangebroken: nadat Flanders Classics het goede voorbeeld gaf door vrouwenedities te organiseren van hun klassiekers, laat Tour-organisator ASO na de mannen nu ook de vrouwen strijden voor de bolletjestrui, groene trui en de gele trui. Ontdek hier alvast alles wat u moet weten over de Tour de France Femmes en hoe je er niets van hoeft te missen.

Tour de France Femmes by Zwift 2022

Wat? De eerste editie van de Ronde van Frankrijk georganiseerd door A.S.O.

Wanneer? Van 24 juli tot 31 juli 2022. Startuur varieert van 12 uur tot 14.05 uur, aankomstuur is voorzien tussen 16.17 uur en 17.50 uur. Opgelet: de eerste etappe op de Champs Élysées wordt als uitzondering bijzonder vroeg gereden om geen overlapping te hebben met de mannen, met aankomst om 15.30 uur.

Waar? Frankrijk, maar omdat het duizendtal af te leggen kilometers te kort is om heel Frankrijk te doorkruisen situeert het parcours zich uitsluitend in Noordoost-Frankrijk.

Hoe? 1.029 kilometer, zonder tijdrit, maar met drie vlakke ritten, drie heuvelritten (inclusief een gravelrit), en twee bergetappes waarvan een met aankomst bergop.

Wie? De beste ronderensters ter wereld, aangevuld met de beste sprintsters, de beste punchers en de beste knechten. De beste rensters ter wereld, met andere woorden.

Waar kan ik het volgen? Elke dag van voor de start tot de laatste interviews en analyses achteraf kan je terecht bij onze live-verslaggeving op www.sportwereld.be. Op televisie kan je kiezen tussen één en Eurosport, en elke avond is er ook tijdens de Tour de France Femmes Vive le vélo op één.

Gevarieerd parcours, maar zonder tijdrit

De eerste editie van de Tour de France Femmes start zondag 24 juli in Parijs en eindigt 31 juli op de Planche des Belles Filles in de Vogezen. De Tour begint voor de vrouwen waar ze voor de mannen eindigt, met een eerste rit en gele trui op de Champs Élysées. Alle beste sprinters van de wereld hebben 24 juli dan ook met rood omcirkeld in hun agenda, met Lorena Wiebes als snelste vrouw van het moment voorop. De tweede etappe, maandag, belooft een nieuwe kans te worden voor de sprinters. In Provins loopt de finishstrook een beetje op, waardoor een sprintster zoas Elisa Balsamo die een heuvel over kan hier licht in het voordeel is. De derde etappe naar Épernay is dan weer voer voor punchers als Lotte Kopecky en Marianne Vos. Het slot van de rit is namelijk identiek aan de rit waar Julian Alaphilippe in 2019 een halve minuut wegreed van het peloton en zodoende de gele trui pakte.

Na deze driedaagse volgt op de vierde dag woensdag een unicum voor de Tour, zowel voor vrouwen als voor mannen. Dan staat het peloton op een gravelrit te wachten door de Franse wijngaarden. De vergelijking met de Strade Bianche is snel gemaakt. Niet iedereen was bij het lanceren van he parcours dan ook voorstander van deze rit, die de sensatie zou opzoeken. Voor de klassementsvrouwen is dit namelijk vooral een rit waar ze geen tijd willen verliezen, want rijden op kiezelstenen veroorzaakt wel vaker ongein als platte banden en valpartijen. Wie deze vierde rit overleeft, staat donderdag richting Saint-Dié-des-Vosges dan weer de langste dag in het zadel te wachten. Dan wordt er 176 kilometer afgehaspeld richting de Vogezen. Het is een rit die waarschijnlijk eindigt in een laatste massasprint.

Een laatste rit voor de niet-klassementsrenners volgt vrijdag. Iedereen die op achterstand staat kan op het heuvelachtige parcours richting Rosheim met de vlucht meeglippen, al is het nog maar de vraag of die een vrijgeleide krijgt. De Tour is ook bij de vrouwen de meest gemediatiseerde ronde van het jaar, dus zelfs in deze overgangsrit zou het kunnen dat de grote ploegen alles controleren om richting een uitgedunde sprint te gaan.

Dé tweetrapsraket die alles zal beslissen voor het eindklassement staat zaterdag en zondag dan weer op het programma. Waar de Vogezen bij de mannen een voorproefje blijken voor het echte werk, ligt in deze regio het zwaartepunt van de Tour voor vrouwen. Zaterdag moeten de rensters tussen Sélestat en Le Markstein drie zware beklimmingen verteren: de Petit Ballon (9,3 km à 8,1%), de Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) en de Grand Ballon (13,5km à 6,7%). Na de laatste berg loopt het nog zeven kilometer vals plat door tot de finish. Als in deze etappe nog enkele rensters vlakbij elkaar staan in het klassement, wordt de strijd om de gele trui een dag later definitief beslecht met eerst de Ballon d’Alsace (8,7 km à 6,9%) en daarna een aankomst bergop op de bekende La Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%).

De acht ritten

De Tour belooft dus acht dagen lang smullen te worden voor de wielerfreaks, en dat zonder rustdag. Hieronder zetten we de ritten nog eens op een rijtje.

Zondag 24 juli: Parijs Eiffeltoren – Parijs Champs Élysées (vlak, 82 km)

Maandag 25 juli: Meaux – Provins (vlak, 135 km)

Dinsdag 26 juli: Reims – Épernay (heuvels, 133 km)

Woensdag 27 juli: Troyes – Bar-sur-Aube (gravel en heuvels, 126 km)

Donderdag 28 juli : Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (vlak, 176 km)

Vrijdag 29 juli : Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (heuvels, 128 km)

Zaterdag 30 juli : Sélestat – Le Markstein (bergen, 126 km)

Zondag 31 juli: Lure – La Super Planche des Belles Filles (bergen, 123 km)

Bonussprints

In vijf van de acht ritten zijn op een helling tijdens de rit bonusseconden te verdienen. Daarmee worden klassementsrenners uit hun kot gelokt om nog voor de finish aan te vallen. Een overzicht:

Dinsdag 26 juli: Reims – Épernay: bonussprint bovenop de Mont Bernon op 4 km van de finish

Woensdag 27 juli: Troyes – Bar-sur-Aube: bonussprint bovenop de voorlaatste helling (Côte des Bergères) op 8,3 km van de finish

Donderdag 28 juli : Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges : bonussprint bovenop de laatste helling (Col du Haut Blois) op 20,8 km van de finish

Vrijdag 29 juli : Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim: bonussprint op de voorlaatste helling (Route de Mollkirch) op 28 km van de finish

Zaterdag 30 juli : Sélestat – Le Markstein: bonussprint na een derde van de laatste berg (Grand Ballon) op 17 kilometer van de finish

In oktober 2021 stelde Tour de France directeur Christian Prudhomme en Marion Rousse, directrice van de Tour de France Femmes samen de nieuwe wedstrijd voor in Parijs. — © REUTERS

Nederlandse topfavoriet(en)

Annemiek van Vleuten is dé topfavoriet om de gele trui na acht dagen aan te trekken in haar eerste Tour des Femmes. Wanneer de heuvels plaatsmaken voor bergen staat er de laatste jaren geen maat op de Nederlandse van Team Movistar. Op de steile pentes knijpt ze de tegenstand steevast dood met een moordend tempo. Bovendien toonde ze haar goeie vorm onlangs in de Giro. Op 10 juli pronkte ze in Padova nog op het eindpodium met de roze trui. Toch gaat ze voor niets minder dan de dubbel Giro-Tour. Van Vleuten kan het overigens niet alleen bergop, maar ook op heuvelachtige parcours. Zo won ze dit voorjaar Luik-Bastenaken-Luik door weg te rijden op de Col de la Redoute, omdat ze na haar verlies in de Waalse Pijl besefte dat ze niet mocht wachten op de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons. Tijd lijkt op haar trouwens weinig vat te hebben, ze wordt dit jaar 40 maar zei dit voorjaar nog dat ze haar beste waardes ooit trapte. Toch heeft ze besloten om na volgend seizoen te stoppen. Dat maakt dat ze twee kansen heeft om ooit de Tour te winnen, ze zal toch niet wachten op de herkansing?

Marta Cavalli wordt een van de twee grootste uitdagers van Van Vleuten. De 24-jarige Italiaanse van FDJ - SUEZ – Futuroscope brak dit voorjaar definitief door. Ze wist onder meer Van Vleuten te kloppen in zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl. Haar tactiek wordt om aan te haken bij Van Vleuten op langere bergen zoals de Planche des Belles Filles, om vervolgens met haar explosief eindschot uit te halen. Dat trucje hanteerde ze tijdens de Waalse Pijl al op de Muur van Hoei, maar dat blijft natuurlijk wel een korte beklimming. Vraag is of ze dat kan herhalen op de langere beklimmingen in de Vogezen. In de Giro Donne weerde ze zich alleszins kranig bergop. In het algemene klassement wist ze als enige de afstand op Van Vleuten binnen de perken te houden, ze eindigde op 1 minuut 52 seconden van de Nederlandse.

De tweede grote uitdager is Demi Vollering. Waar Van Vleuten de laatste jaren steeds concurrentie kreeg van Anna van der Breggen, is die laatste nu Vollerings ploegleider bij Team SD Worx. De 25-jarige Vollering wordt dan ook gezien als opvolgster van haar sportdirecteur met bijzonder indrukwekkend palmares. Niet geheel onterecht, aangezien Vollering in mei bijvoorbeeld nog alle ritten en het eindklassement won in de Ronde van het Baskenland. Bovendien schudt ze steeds meer het stigma van zich af dat ze alleen maar vanuit een groepje kan winnen. Zo won ze dit seizoen al vier keer solo. Door niet te wachten op de sprint, probeerde ze dit seizoen namelijk een sterkere renster te worden. Of ze bergop progressie heeft gemaakt tegenover Van Vleuten, is nog afwachten. Wel is het zeker dat ze van de drie topfavorieten met Team SD Worx de sterkste ploeg achter zich krijgt.

Naast Van Vleuten en haar twee uitdagers tekenen ook zowat alle andere klimmers present voor de Tour. Denk maar aan Katarzyna Niewadoma (Canyon//SRAM Racing), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ - SUEZ – Futuroscope), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Mavi Garcia (UAE Team ADQ), Kristen Faulkner (Team BikeExchange – Jayco), Ashleigh Moolman (Team SD Worx), Liane Lippert (Team DSM) en Juliette Labous (Team DSM).

In de afgelopen Giro, eerder deze maand, stond geen maat op Van Vleuten. — © IMAGO/frontalvision.com

De groene droom

Lorena Wiebes is de favoriet om de eerste groene trui van deze generatie Tourrensters naar huis mee te nemen. De Nederlandse sprintster van Team DSM is nog altijd maar 23 jaar, maar lijkt nu al onoverwinnelijk als het op sprinten aankomt. Al veertien keer was ze de snelste dit seizoen. Een week voor de Tour won ze nog alle vier de ritten in lijn in de Baloise Ladies Tour. Slechts twee keer verloor ze een sprint dit jaar, en dat had zo zijn redenen. Vlak voor de sprint in de Exterioo Classic Brugge-De Panne werd ze langs achteren aangereden, waarna haar wiel sleepte. Toch werd ze nog tweede na Elisa Balsamo. In de GP Eco-Struct werd ze dan weer derde toen ze de lead-out deed voor haar ploeggenote Charlotte Kool. Leuk detail: ze had die hele wedstrijd al in ontsnappingen gezeten om hardheid op te doen.

Wereldkampioene Elisa Balsamo heeft ook haar zinnen gezet op het groene kleinood. In de Giro ging het voor het 24-jarige Italiaanse talent nog net mis voor de Italiaanse, omdat klimster Annemiek van Vleuten met 60 punten in totaal beter scoorde dan de 58 van Balsamo, die wel twee ritten won. In de Tour zijn er echter te weinig bergritten voor Van Vleuten om kans te maken. In heuvelritten kan Balsamo echter wel het verschil maken tegenover Wiebes. Balsamo is iets trager dan Wiebes, maar is wel een overlever. Kijk maar naar het WK in Leuven waar ze de uitgedunde sprint won tegen slechts een kleine twintig andere rensters. De Italiaanse deed dit jaar veel vertrouwen op door dit voorjaar drie Worldtour-zeges na elkaar te behalen in een week tijd. Ook de vloek van de regenboogtrui lijkt haar niet te deren.

Marianne Vos is een andere sprintster met alle kwaliteiten om een harde koers te overleven. De Nederlandse stond twee weken geleden na zes etappes in de Giro aan de leiding in het puntenklassement, maar stapte meteen na haar tweede ritzege met oog op de Tour uit de wedstrijd. Vos is uitermate gemotiveerd om haar rijke palmares verder op te vullen met zeges in de Tour. In 2013 leverde Vos met een groep rensters namelijk een petitie in bij de A.S.O. om ervoor te zorgen dat de Tour voor vrouwen opnieuw op de kalender zou staan. Nu de eerste volwaardige Tour een feit is, droomt ze van geel en groen.

Lotte Kopecky is onze Belgische troef voor de groene trui. Ze liet eerder al blijken dat een ritzege en het dragen van de gele trui voor haar de grootste doelen zijn. Toch komt ze dankzij haar goede sprint ook in aanmerking voor de groene trui. Bovendien is de gravelrit naar Bar-Sur-Aube op haar lijf geschreven. Dit voorjaar won ze namelijk nog de Strade Bianche voor vrouwen, al zit er in deze Touretappe minder hoogteverschil verwerkt is dat een goede graadmeter. Het is wel nog de vraag of Kopecky in haar beste conditie aan de start zal staan in Parijs. In de Giro voor vrouwen kwam ze niet verder dan een tweede en twee vierde plaatsen. Was ze zand in de ogen aan het strooien of had ze moeite na een zwaar trainingsblok? Zien we in de Tour een mindere Kopecky dan in het voorjaar? We zullen het zien.

Deze vier pretendenten zijn niet de enige aanwezigen met snelle benen. Ook Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), Chiara Consonni (Valcar Travel & Service), Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) en Emma Norsgaard (Team Movistar) mogen vooraan worden verwacht als er wordt gesprint.

Vos en Balsamo kwamen mekaar al tegen in de eindsprint op het WK in Leuven 2021, waar Balsamo zich tot wereldkampioene kroonde. — © BELGA

Hoeveel valt er te verdienen?

Wie bovenop La Planche des Belles Filles de laatste gele trui bemachtigt en het eindklassement wint van de Tour, krijgt 50.000 euro. Dat is een tiende van de 500.000 euro die uitgereikt worden aan de mannelijke winnaar. Het is precies evenveel als het bedrag dat Lotte Kopecky in april verzilverde na haar zege in de Ronde van Vlaanderen.

De eindwinnaar van de groene trui krijgt 3.000 euro prijzengeld, net als de eindwinnaar van de bolletjestrui. Er is ook een witte jongerentrui die verdeeld wordt onder meisjes die dit jaar maximaal 23 jaar worden, in tegenstelling tot de mannen die kans maken tot en met hun 25 jaar. Ook daarvoor bedraagt de bonus 3.000 euro. De vrouw die het meeste strijdlust toont in de hele Tour krijgt de prijs voor de superstrijdlust. De winnaar ontvangt 2.000 euro. De winnaar van het ploegenklassement is ten slotte goed voor 5.000 euro. Daarvoor worden de tijden van de drie best geklasseerde rensters van een ploeg na elke etappe opgeteld.