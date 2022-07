Nieuwe linksback geland: Gaston Avila klaar om bij Antwerp te tekenen

Avila komt dan over van Boca Juniors, de roemrijke Argentijnse club waar Maradona ooit het mooie weer maakte. Avila was in de jeugd zelf nog een nummer tien, maar werd gaandeweg omgeschoold tot verdediger. Bij Boca en (op huurbasis) bij Rosario Central toonde hij dat hij zowel centraal als links achterin uit de voeten kan.

Het was al een tijdje duidelijk dat hij op vertrekken stond, want hij lonkte naar Europa en Antwerp sprong in de dans. Het nam contact op met Boca - al is ook Rosario gedeeltelijk eigenaar - maar de onderhandelingen sleepten een tijdje aan. Vorige week kwam dan het goeie nieuws, dat Boca mondeling akkoord ging. Deze week kreeg Avila dan toestemming om over te vliegen, et voilà: donderdagochtend landde hij na meer dan tien uur vliegen in Amsterdam, om door te rijden naar Antwerpen. De medische tests staan ingepland, de handtekening moet volgen. Op zijn debuut is het sowieso nog wachten. Ook al wordt alles snel afgerond, dat zit er ten vroegste eind volgende week tegen Zulte Waregem in.