Het kon niet anders: Philippe Gilbert hangt in oktober fiets aan de haak met eigen criterium op ‘zijn’ Cauberg

Dat Philippe Gilbert aan zijn laatste seizoen als wielerprof bezig is, was al langer bekend. Maar nu zijn ook de exacte datum en de details van zijn afscheid bekend. Op zaterdag 15 oktober zal de 40-jarige Gilbert zijn fiets aan de haak hangen met een heus afscheidsevenement. Niet in Luik of zijn woonplaats, wel in Valkenburg. Een plek vol goede herinneringen voor de Waal.

De Cauberg in het Nederlandse Valkenburg, het heeft een zeer speciaal plekje in het hart van Gilbert. Hij reed er niet alleen vier keer naar winst in de Amstel Gold Race, de stad van de mergelgrotten vormde ook het decor van het hoogtepunt van zijn carrière: het wereldkampioenschap in 2012 waar hij goud veroverde door op diezelfde Cauberg alles en iedereen achter te laten.

Gilbert werd in 2012 wereldkampioen in Valkenburg. — © BELGA

Op 15 oktober wordt er in Valkenburg een heus afscheidsevent georganiseerd ter ere van Gilbert, waaronder een fietstocht ‘Phil & Fans’ waar Gilbert samen met zijn fans over het WK-parcours van het bewuste WK zal rijden. Wie wil meerijden, kan zich online inschrijven voor Phil’s Last Ride.

Nadien stelt hij ook zijn huldeboek voor, is er tijd voor een signeersessie om ten slotte af te sluiten met een profcriterium met zijn ploegmaats van weleer. Onder meer Thor Hushovd en Alessandro Ballan zullen aanwezig zijn. Momenteel is Gilbert voor de laatste keer actief in de Ronde van Frankrijk.