Brandweer blust voor derde dag op rij aan Oudsberg: “Opvolging brand zal nog weken duren”

Voor de derde dag op rij is de brandweer Oost-Limburg donderdag afgezakt naar de Oudsberg om de natuurbrand te blussen. “Hier en daar waren kleine heropflakkeringen ontstaan, maar gelukkig regent het en is het frisser. Wellicht zullen we brand wel nog weken moeten opvolgen.”

Rond 7 uur ging de brandweer donderdagochtend opnieuw controleren in de bossen rond de Oudsberg. “Op een paar plaatsen aan de randen waren er kleine heropflakkeringen ontstaan”, zegt brandweerkapitein Robby Bollen. “Het ging bijvoorbeeld om een stuk hout of een boomstam die weer aan het branden waren. De reden daarvoor is dat er nog veel hitte in de grond zit. De humuslaag van onder meer gevallen gebladerte blijft lang warm.”

“Hoewel het maar kleine brandjes waren, kunnen die door de wind toch snel weer aanwakkeren. Daarom zijn we opnieuw met twee bosbrandweerwagens en één tankwagen ter plaatse gekomen om na te blussen. Waarschijnlijk zal dat tot de middag duren, maar daarna zullen we regelmatig een controleronde doen om de situatie in de gaten te houden. Er is zeker geen gevaar voor uitbreiding.”

Rond het natuurgebied geldt een toegangsverbod. Het gebied binnen de blauwe stippellijn (onder) mag niet betreden worden. — © rr

© Brandweer Oost-Limburg

Weken opvolgen

“De regen en de lagere temperaturen vandaag (donderdag, nvdr.) helpen om de bodem goed af te koelen”, zegt kapitein Bollen. “Maar na het weekend gaat het weer warm worden, waardoor het risico op een heropflakkering opnieuw toeneemt. Wellicht gaan we de brand hier nog weken goed moeten opvolgen en zullen we nog vaker moeten terugkomen om na te blussen.”

De grote brand brak dinsdag uit. Liefst vijf hectare natuur aan het Zavelbos in Opglabbeek gingen in de vlammen op. Vier kampplaatsen in de buurt werden even geëvacueerd, maar konden dinsdagavond gevrijwaard worden, waarna de bivakkeerders mochten terugkeren. Woensdagochtend flakkerde de brand weer even op, maar de brandweer kreeg de situatie opnieuw onder controle. Rond de Oudsberg geldt zeker tot zondag een toegangsverbod. Toch moest de politie woensdag een 50-tal kijklustigen uit de bossen halen.