Voor 11 jaar naar de gevangenis? NBA-speler Miles Bridges aangeklaagd voor huiselijk geweld en kindermishandeling, maar pleit onschuldig

Miles Bridges, small forward bij de Charlotte Hornets in de NBA, is dinsdag aangeklaagd voor huiselijk en fysiek geweld. Hij wordt ervan beschuldigd zijn vrouw in het bijzijn van hun twee kinderen geslagen te hebben. Er loopt verder ook een aanklacht voor kindermishandeling tegen de 24-jarige Bridges.

“Kinderen die het slachtoffer worden van familiaal geweld zijn bijzonder kwetsbaar en de impact op hen is onmeetbaar”, onderstreepte procureur George Gascon. “Bridges zal verantwoordelijk gehouden worden voor zijn daden en wij zullen de slachtoffers steunen in de loop van dit moeilijke proces.”

Bridges gaf zichzelf aan op 29 juni voor incidenten die plaatsvonden op 27 en 28 juni. Nadat hij opnieuw vrijkwam op borg, ter waarde van 130.000 dollar, publiceerde zijn vrouw Mychelle Johnson foto’s op Instagram waarop verwondingen aan gezicht en lichaam te zien waren.

De vrouw van Miles Bridges plaatste deze foto op haar Instagram, maar het bericht is intussen alweer verwijderd. — © Instagram Thecelleyj

“Ik haat het dat het zo ver gekomen is, maar ik kan niet langer zwijgen. Ik heb iemand toegelaten mijn gezin te verwoesten, mij op alle mogelijke manieren te misbruiken en onze kinderen voor het leven te traumatiseren”, pende ze neer. “Ik zal niet dulden dat mensen rondom hem mij de mond blijven snoeren en blijven liegen om hem te beschermen.”

Meer dan 11 jaar cel

Johnson plaatste daarnaast een foto van een medisch verslag online, waaruit bleek dat er sporen waren van seksueel misbruik, fysieke mishandeling, wurging en kneuzingen. Ook werden een gebroken neus, gekneusde ribben en tal van blauwe plekken vastgesteld. Bridges hangt bij een veroordeling een mogelijke straf van 11 jaar en 8 maanden boven het hoofd.

De arrestatie van de basketballer kwam er kort voor de free agent-markt in de NBA opende. De algemene verwachting was dat hij een van de meest gewilde spelers zou zijn en in aanmerking zou komen voor een vier- of vijfjarig contract ter waarde van meer dan 150 miljoen dollar.

In het laatste seizoen bij de Hornets zette hij zijn beste statistieken ooit neer. Hij kwam tot een gemiddelde van 20,2 punten, 7 rebounds en 3,8 assists per match.