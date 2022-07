Profvoetballer zonder rijbewijs achter het stuur betrapt in Tongeren

De controle gebeurde in het kader van de BOB-zomercampagne. De politie Tongeren-Herstappe controleerde samen met de federale politie op de Maastrichtersteenweg, op de Luikersteenweg en in de Elderenstraat. 454 bestuurders moesten een ademtest afleggen. Zeven van hen verloren hun rijbewijs voor 3 uur omdat ze te veel gedronken hadden, drie voor 6 uur. Onder meer een bromfietser had te diep in het glaasje gekeken. Zijn bromfiets was ook niet verzekerd en werd in beslag genomen.

Vier bestuurders kregen een boete omdat ze hun gsm gebruikten achter het stuur. Twaalf chauffeurs hadden geen geldige keuring voor hun voertuig. De politie betrapte ook twee bestuurders die aan het rijden waren zonder rijbewijs. Een van hen bleek een profvoetballer te zijn, die in de eerste klasse speelt. De keuring van zijn voertuig was ook niet meer geldig.

De tweede bestuurder bleek niet alleen geen rijbewijs bij te hebben, maar ook onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. De man had een gebruikershoeveelheid marihuana bij. De chauffeur van een quad kreeg dan weer een boete omdat hij een passagier aan het vervoeren was, terwijl de quad maar één zitplaats had.