Wéér modderstroom door volkscafé, bazin in paniek: “Plots spoot het water uit mijn spots”

Marleen voelt zich verslagen nu een tweede modderstroom in amper een jaar tijd haar volkscafé treft. — © Thijs Pattyn

Watou/Poperinge

“Het water spoot opeens uit de spots van mijn plafond!” Cafébazin Marleen Hommez staat nog te trillen op haar benen, wanneer ze getuigt over de tweede modderstroom in een jaar door haar volkscafé bij Watou. Het Poperingse grensdorp kreeg woensdagavond veel regen op korte tijd te verduren. “Chance, wij wonen hier hoog en kunnen niet onder water komen, zei ik nog tijdens die zware overstromingen in de Ardennen vorige zomer.”