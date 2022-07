NBA-vedette James ‘The Beard’ Harden doet Philadelphia 76ers een gunst en accepteert goedkopere, tweejarige contractverlenging

Verschillende media, waaronder Philadelphia Inquirer, maken gewag van het akkoord, een maand nadat ‘The Beard’ een aanbod van een nieuw seizoen aan meer dan 46 miljoen dollar naast zich neerlegde. Op die manier kon de club de nodige versterkingen halen.

Aan het seizoen 2022-2023 zal Harden 32,2 miljoen dollar overhouden en het seizoen 2023-2024 levert hem 34,8 miljoen dollar op. Terwijl Harden, de beste speler van de NBA in 2018, wacht tot de deal helemaal in kannen en kruiken is, haalden de Sixers verder veteraan PJ Tucker en Danuel House binnen.

Harden met die andere 76ers-ster, Joel Embiid. — © USA TODAY Sports

Harden maakte pas in februari de overstap van de Brooklyn Nets in het kader van een ruildeal met Ben Simmons. Sindsdien liet hij een gemiddelde van 21 punten, 10,5 assists en 7,1 rebounds optekenen in 21 matchen in het reguliere seizoen.

Na de nederlaag tegen Miami Heat in de tweede ronde van de play-offs gaf Harden overigens te kennen “alles eraan te doen om dit team te helpen om te groeien en zijn voet naast de beste ploegen te zetten”.