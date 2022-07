Zonnebadende walrus Freya doet boten zinken in Noorwegen: “We gaan haar moeten wegslepen”

Walrus Freya werd beroemd toen ze in oktober een onderzeeër van de Nederlandse Koninklijke Marine uitkoos om op te zonnebaden. De Marine was grote fan van de nieuwe mascotte. De nieuwe thuisbasis van Freya, in het zuiden van Noorwegen, is minder enthousiast.

De jonge walrus die Freya werd gedoopt trekt al geruime tijd rond. Haar soortgenoten verkiezen normaal het noordpoolgebied, maar Freya vertoeft liever zuidelijker. Na haar mediagenieke passage in de Nederlandse Waddenzee in oktober, en tripjes naar Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, kwam ze in juni aan in Noorwegen.

Terwijl de onderzeeër van de Nederlandse Koninklijke Marine, uit de zogenaamde “Walrusklasse”, stevig genoeg was om de walrus te laten zonnebaden, veroorzaakt Freya’s gewoonte om op vaartuigen in plaats van ijsschotsen te gaan liggen in Noorwegen problemen. De boten die de walrus daar uitkiest zijn een stuk kleiner. Tal van bootjes zijn beschadigd en meerdere zijn gezonken onder de 600 à 700 kilo zware zonneklopper. Er zijn al verzekeringsclaims ingediend voor het “vandalisme”.

Politie-interventie

De jongste dagen zet Freya de Noorse hoofdstad Oslo op stelten. Maandag blokkeerde de walrus er een roeier, die het dier met een tuinslang probeerde te verjagen. Tevergeefs. Dinsdag kwam ze in aanraking met de politie: ook de havenpolitie probeerde Freya met een grote waterslang weg te spuiten van een boot. Een lokale nieuwswebsite publiceerde dezelfde dag een video van Freya die een zwaan aanviel – volgens een getuige met fatale afloop. Zwemmers wordt aangeraden uit het water te gaan als ze Freya zien. Niet omdat ze agressief zou zijn tegenover mensen, wel omdat ze misschien zou willen spelen en zwemmers daarbij onder water zou kunnen sleuren.

Gefrustreerde booteigenaren maken in lokale en internationale media zoals Die Welle en NBC duidelijk dat ze wensen dat het dier zou weggaan. Maar ook voor het welzijn van de walrus zelf, zou het beter zijn dat ze verder trekt.

Wegslepen

Nieuwsgierige mensen die met hun bootjes of jetski’s beelden komen maken in de haven van Oslo, verstoren Freya’s rust, klagen experts aan. Zo denkt dr. Rune Aae dat de vele kijklustigen te dicht komen, Freya opschrikken, en verhinderen dat ze zich uit de voeten kan maken. De kolos eet graag grote maaltijden, maar moet daarna tot 20 uur liggen uitrusten. “Als ze constant gestresseerd is door de aanwezigheid van mensen, is dat niet goed voor haar.” Deskundigen roepen Noren en toeristen op om de walrus, een beschermde diersoort, met rust te laten.

Wetenschappers hebben intussen een plan opgevat om voor zowel walrus als mensen de goede vrede te laten terugkeren: ze willen Freya leren om te gaan liggen op een drijvend platform, speciaal voor haar aan een schip vastgemaakt. Eens ze aan haar nieuwe ligplaats gewend is, zouden ze de walrus wegslepen naar de rustige noordelijke Noorse kust.

