Reden zwakke prestatie Adam Yates bekend: ziekte nekt Brit in laatste Tourweek

De verrassing - in negatieve zin weliswaar - in de zeventiende rit naar Peyragudes was de zeer slechte prestatie van Adam Yates (29), schaduwkopman bij INEOS Grenadiers. De Brit, tot op dat moment de zesde in het klassement, zakte halverwege de etappe compleet door het ijs en verloor uiteindelijk negen minuten op Pogacar en Vingegaard. Woensdagavond na de rit maakte Yates aan Cyclingnews bekend dat hij ziek is: hij kampt met een stevige luchtwegeninfectie.