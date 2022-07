Vreemde roze gloed aan de hemel in Australisch stadje

Een mysterieuze roze gloed was woensdagavond te zien over het Australische stadje Mildura. Inwoners dacht even dat de apocalyps zou beginnen, maar de oorzaak van de roze gloed werd snel duidelijk.

De horizon in het Australische dorpje Mildura kleurde woensdagavond roze. Ooggetuige beschrijven aan The Guardian hoe bizar ze het fenomeen vonden. “Mijn vader zei dat het einde van de wereld aangebroken was”, vertelde Tammy Szumowksi.

Maar de verklaring voor de roze gloed is veel onschuldiger dan dat. In het dorpje ligt een farmaceutisch bedrijf dat cannabis kweekt voor medische doeleinden. “De cannabisplanten hebben verschillende spectrums van licht nodig om hun groei te bevorderen”, vertelde Rhys Cohen, communicatiemanager bij Cann Group aan The Guardian. “Er wordt vaak licht met een rood spectrum gebruikt. Normaal gesproken moet de faciliteit verduisteringsgordijnen hebben die ’s nachts naar beneden komen. Die zullen in de toekomst de gloed blokkeren.”

(sgg)