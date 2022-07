Man (37) valt buurvrouw met mes aan in Zwijndrecht

Rond 21 uur kreeg de politie een melding over een steekpartij aan de Kruibeeksesteenweg in Zwijndrecht. “Een man zou zijn buurvrouw hebben aangevallen, wellicht met een mes”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Het slachtoffer, 41 jaar, liep een aantal verwondingen op, maar was de hele tijd bij bewustzijn.” De medische toestand van de vrouw is voorlopig nog niet bekend.

De politie kon ter plaatse de 37-jarige verdachte arresteren en stelde een perimeter in. “De man is wellicht psychisch belast”, zegt Bruyns. “Het verdere onderzoek naar de precieze omstandigheden van het onderzoek loopt. Het gerechtelijk labo zal daar aan bijdragen.”