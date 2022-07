Eliott Crestan sneuvelt ondanks knappe race in reeksen 800 meter: “Uitgeschakeld worden in eerste ronde is frustrerend”

Eliott Crestan heeft zich woensdag op het WK in Eugene (Oregon) niet voor de halve finales van de 800 meter kunnen plaatsen. De 23-jarige Namenaar strandde in zijn reeks op slechts zestien honderdsten van de derde plaats, een plek die een ticket voor de halve finales opgeleverd zou hebben. “Dat is frustrerend, want ik wou een ronde verder komen”, verklaarde de Waalse atleet.

De 23-jarige Crestan bekeek de wedstrijd vanuit de laatste plaats, maar kwam met een fantastische laatste rechte lijn toch nog als vierde over de streep. Hij finishte in 1’46’’61, 1”77 boven zijn persoonlijk record van 1’44”84. “Toch ben ik ook niet ontevreden. Ik had geen makkelijke reeks en finish toch voor de Amerikaan Bryce Hoppel (brons op het WK indoor).”

Wegens een stressfractuur in het heiligbeen was de deelname van Crestan een maand terug nog onzeker. “Na mijn blessure (stressfractuur heiligbeen) heb ik de trainingen ook maar een maand terug kunnen hervatten. 1’46”61 is dan niet slecht voor een eerste 800 meter van het seizoen. Ik heb hier geen mal figuur geslagen.”

EK in München

“Als ‘toerist’ naar hier komen en met pijn laatste worden in mijn reeks, had ik ook niet gewild. Een maand geleden miste ik nog snelheid, maar de jongste maand heb ik al een flink deel van mijn achterstand kunnen wegwerken. Op training ging het steeds beter en dat gaf vertrouwen.”

Crestan mikt nu op een topprestatie op het EK in München (15-21 augustus). “Ik weet dat mijn vormpiek er over enkele weken zal zijn.”