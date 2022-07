Hordeloopster Paulien Couckuyt strandt in de halve finales op WK: “Op het EK wil ik beter doen”

Paulien Couckuyt werd woensdag met een negentiende tijd uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden op het WK in Eugene. “Natuurlijk is dat een teleurstelling, want je wil altijd voor die finale gaan”, verklaarde ze. “Het is jammer als dat dan niet lukt. Op het EK wil ik beter doen.”

Pauline Couckuyt is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden. In haar halve finale nam ze het onder meer op tegen de Amerikaanse Dalilah Muhammed, de vice-olympische kampioene van Tokio. Couckuyt ging in de buitenbaan als een speer van start, maar viel stil in de laatste rechte lijn. Ze wordt uiteindelijk 5de in haar reeks in een tijd van 55”42. Enkel de top twee stootte door naar de finale. Op het EK wil ze naar eigen zeggen beter doen en de finale halen.

© BELGA

Dat EK volgt volgende maand (15-21) al in München. “Het EK was altijd het hoofddoel en daar heb ik mijn voorbereiding ook op afgestemd. Maar als je op het WK bent, heb je nog altijd de ambitie om jezelf te tonen. Ik had ook een beter gevoel dan in de reeksen.”

Cheetahs

Toch finishte Couckuyt in exact dezelfde tijd (55”42) als in die reeksen. “Ik ben zo regelmatig dat het frustrerend wordt (lacht). Ik had echt gehoopt op een tijd onder de 55 seconden. In de buitenbaan is het wel moeilijk om je wedstrijd in te delen. Je hebt geen aanknopingspunt met andere atletes. Ik voelde me behoorlijk sterk aan het begin van de race, maar ik aarzelde een beetje over mijn racetempo en dat heeft me tijd doen verliezen. Het is iets waaraan ik moet werken voor München. Ik hoop dat ik daar competitiever zal zijn, al is het Europese niveau ook sterk gestegen.”

© REUTERS

Mogelijk loopt Couckuyt zaterdag in Oregon ook nog de 4x400 meter met de Cheetahs. “Ik hoop het wel, maar de coach beslist. De teamsamenstelling is nog niet bekend. We hebben een sterke groep en het is niet altijd makkelijk om de 400 meter vlak met de horden te vergelijken. De coach weet dat ik beschikbaar ben en altijd wil rennen.”