1,3 miljoen dollar per aflevering: dit zijn de best betaalde tv- en filmsterren ter wereld

Iedereen weet intussen wel dat Tom Waes bij de VRT 700.000 euro per jaar verdient, maar dankzij het blad Variety kennen we nu ook het loon van de echte grootverdieners in de tv-wereld. Op één staan de 67-jarige Kevin Costner en de 48-jarige Mahershala Ali.

Costner speelt John Dutton in de populaire Amerikaanse serie Yellowstone en krijgt daarvoor 1,3 miljoen dollar per aflevering. Dat is precies evenveel als Mahershala Ali (48) krijgt voor zijn rol in elke aflevering van The Plot, een serie die nog uitgezonden moet worden.

De twee Amerikanen worden gevolgd door enkele acteurs die 1 miljoen per aflevering krijgen. Het gaat om Sylvester Stallone (Tulsa king), Michael Keaton (Dopesick), Harrison Ford en Helen Mirren (1923), Jason Sudeikis (Ted Lasso) en Paul Rudd en Will Ferrell (The shrink next door). Daarna volgt Elizabeth Olsen met 875.000 dollar per aflevering van Love and death. Jared Leto en Anne Hathaway (We crashed), Seth Rogan en Rose Byrne (Platonic) en Brie Larson (Lessons in chemistry) moeten zien rond te komen met 750.000 dollar per aflevering.

Wat films betreft, is Tom Cruise de absolute grootverdiener. Voor Top Gun 2 krijg hij meer dan 100 miljoen dollar. Nog in de top 5: Will Smith (35 miljoen dollar voor Emancipation), Brad Pitt (30 miljoen voor Formula 1 Drama), Leonardo DiCaprio (30 miljoen voor Killers of the flower moon) en Dwayne Jonhson (22,5 miljoen voor Black adam).