Chaos compleet in Italië: Draghi wint vertrouwensstemming, maar stevent af op tweede ontslag in week tijd

De chaos in de Italiaanse politiek is compleet. De vertrouwensstemming die premier Mario Draghi woensdag gevraagd had, werd een fiasco omdat drie belangrijke regeringspartijen weigerden om mee te stemmen. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa is het duidelijk wat nu zal gebeuren: Draghi gaat donderdagochtend de tweede keer in een week tijd zijn ontslag indienen. Italiaanse media speculeren dat er op 2 oktober vervroegde verkiezingen kunnen komen.

Premier Mario Draghi won woensdagavond in de Senaat de vertrouwensstemming waar hij om gevraagd had, maar dat was een maat voor niets omdat drie belangrijke regeringspartijen weigerden om mee te stemmen. 95 senatoren stemden voor en 38 tegen, maar tientallen senatoren gaven verstek. “Met bitterheid, maar men een gerust geweten, wij nemen niet deel aan de stemming”, had Anna Maria Bernini, fractieleidster van Forza Italia, gezegd voor de stemming. De Lega en de Vijfsterrenbeweging sloten zich daarbij aan.

Zonder de steun van de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini, de rechtse Forza Italia van Silvio Berlusconi en de populistische Vijfsterrenbeweging kreeg de 74-jarige regeringsleider dus niet zoals verhoopt een brede toestemming voor zijn regering in de kleinere kamer van het Italiaanse parlement. Draghi had dit als voorwaarde gesteld om zijn regering van nationale eenheid, die van extreemlinks tot extreemrechts reikt, voort te leiden.

Volgens Italiaanse media is de toekomst duidelijk: Draghi gaat donderdagochtend om 9 uur de Kamer toespreken en zou daar voor de tweede keer in een week tijd zijn ontslag aankondigen. Hij zou dat al aangekondigd hebben en donderdagochtend de daad bij het woord voegen. Er wordt al gespeculeerd dat zijn ontslag gevolgd zal worden door vervroegde verkiezingen op 2 oktober.

Tweede ontslag

De Italiaanse regering bevindt zich in een diepe crisis, nadat de regeringspartij Vijfsterrenbeweging vorige week niet instemde met een pakket aan steunmaatregelen. Draghi had aangegeven zijn ontslag in te dienen wanneer dat zou gebeuren, maar president Sergio Mattarella weigerde dat ontslag.

Daarop riep Draghi op om het “vertrouwenspact” tussen de partijen in zijn regering van nationale eenheid opnieuw op te bouwen. Het verloop van de vertrouwensstemming woensdag toonde aan dat hij daar niet in geslaagd is.

Klap

De val van de Italiaanse regering zou het land in een nieuwe crisis storten op een erg belangrijk moment, want ook de Italiaanse economie gaat door een zware periode en binnen Europa speelt het land een voortrekkersrol. Draghi was als gewezen topman van de Europese Centrale Bank een belangrijke figuur in zijn land en Europa. De vraag is nu hoe het verder moet en wie zijn plaats zal innemen.