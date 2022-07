Met blauw-gele vlaggen en shirts met als opschrift ‘stop war’: Dinamo Kiev speelt eerste officiële wedstrijd sinds Russische invasie

Dinamo Kiev heeft zijn eerste officiële wedstrijd sinds de Russische invasie in Oekraïne afgewerkt: in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League werd het 0-0 tegen het Turkse Fenerbahçe. De wedstrijd werd in Polen afgewerkt.

Voor de wedstrijd kwamen de spelers het veld op met geel-blauwe vlaggen, de nationale kleuren van Oekraïne. Daarnaast droegen de spelers van beide teams shirts met het opschrift ‘stop war’ bij het betreden van het veld. Sinds februari is er oorlog in Oekraïne, meteen werd beslist om de Oekraïense voetbalcompetitie stil te leggen. Er werd geen kampioen uitgeroepen, maar Europese tickets werden wel verdeeld. Sindsdien werd er nog geen officiële wedstrijd afgewerkt door de Oekraïense club, tot woensdagavond. De wedstrijd werd afgewerkt in het Poolse Lodz, op meer dan 800 kilometer van het thuisstadion in Kiev. Eerder werkte Dinamo Kiev wel al een oefenwedstrijd af tegen Antwerp.

Ook competitie gaat van start

Niet enkel Europese wedstrijden zullen plaatsvinden: er werd al bevestigd dat ook de Oekraïense voetbalcompetitie eind augustus zal beginnen onder nauw toezicht van de politie. Minister van Sport Vadim Goetsait houdt wel rekening met alle scenario’s: “bij luchtaanvallen zullen wedstrijden worden gestaakt en zullen voetballers, coaches en staf snel dekking moeten zoeken”, aldus Goetsait.

© AFP