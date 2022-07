Wegdek op E34 komt naar boven door hitte: wagens rijden banden kapot

Op de E34 ter hoogte van de afrit voor Arendonk en Retie in de richting van Antwerpen is dinsdagavond een deel van het wegdek naar boven gekomen. Dat was het gevolg van de extreme hitte.

Verschillende bestuurders reden hun banden stuk op het kapotte wegdek. Onder hen ook vakantiegangers die alles moesten overladen in een ander voertuig om verder te kunnen. Het ging om een betonplaat van zo’n zes meter die naar boven was gekomen. De linkerrijstrook is er afgesloten.

“Het gaat hier om een vrij grote oppervlakte waardoor een snelle herstelling niet mogelijk is”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Er is beslist om de locatie eerst tijdelijk te herstellen met warm asfalt. Die werken starten op donderdag 21 juli om 6 uur. De weg zal zaterdagochtend weer opengesteld worden. De definitieve herstelling met beton volgt wellicht in september of oktober.”

Ook op sommige andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld op de Noord-Zuidverbinding tussen Geel en Kasterlee, had het wegdek te lijden onder de hitte. Daar werd de weg dinsdagavond nog hersteld.

Ook fietsers moeten uitkijken. Zo kwam in Klein-Ravels het fietspad door de hitte naar boven.