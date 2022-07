DE KOERSPROFESSOR. “Ineos schaakte met de pamper aan, zij hebben de sleutel niet voor deze Tour”

De Tour is een nieuwelingenkoers, door de korte rit gisteren nog meer dan in de voorafgaande etappes. Er was opnieuw strijd op alle fronten. Heel veel ploegen hadden een duidelijk plan vooropgesteld. UAE probeerde Vingegaard te isoleren, DSM speelde alles of niks met Romain Bardet, Cofidis had er een duidelijk doel van gemaakt om met Simon Geschke zoveel mogelijk punten te pakken voor de bollen.