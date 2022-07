Nederlander Danny Noppert verwent publiek op World Matchplay Darts met ‘no look’ 180

In Blackpool staat tot en met 24 juli de World Matchplay op het programma, een prestigieus dartstoernooi waarin ook landgenoot Dimitri Van den Bergh nog steeds meedoet. Van den Bergh plaatste zich dinsdag al voor de kwartfinale, in de sessie van woensdagavond was het de Nederlander Danny Noppert die de show stal.