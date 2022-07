Jong Genk beleeft zware tweede stagedag met veel loopwerk

Trainer Hans Somers had het vooraf aangekondigd. De stage in het Nederlandse Valkenswaard zou stevig zijn met veel trainingsmomenten. Waar op dag één het programma nog aan de hitte werd aangepast, hield coach Somers zich op dag twee aan het vooraf opgestelde trainingsschema en liet zijn manschappen opdraven voor een bosloop om 7.15 uur, gevolgd door nog een veldtraining in de voormiddag en een tweede veldtraining in de namiddag.

© Bart Borgerhoff

Het werden intensieve veldtrainingen met veel loopwerk, zowel met bal als zonder. “Het was een goede, maar zware trainingsdag met veel kilometers op de teller”, vertelde de T1 van Jong Genk. “Iedereen die fit was, is fit gebleven. De andere spelers werken aan de terugweg.”

Donderdagvoormiddag volgt er een meer individueel gerichte training. In de namiddag is er een teambuildingsactiviteit voorzien. De stage op de terreinen van Sportvereniging D.O.S.L. (Door Oefening Sterk Leende) duurt nog tot zaterdag.