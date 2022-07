Wegen van Truiense topcoach Wim Fissette en voormalige nummer één Naomi Osaka scheiden

Noami Osaka en Wim Fissette kondigden in 2019 aan dat ze met elkaar in zee gingen. Het begin van een erg succesvolle samenwerking, zo bleek. De Truienaar leidde de Japanse naar twee Grand Slam-titels, de Australian Open en de US Open.

“Het was een privilege om Noami te mogen coachen en haar te zien groeien dat de kampioene die ze is geworden”, schrijft Fissette in een post op sociale media. “Ze heeft een nieuwe generatie geïnspireerd om verliefd te worden om het spelletje. Het was ongelooflijk om deel uit te maken van die reis.”

Hij sluit zijn post af met een speciaal dankwoord aan zijn poulain. “Bedankt, Naomi. Ik wens je het allerbeste en kijk al uit naar het volgende hoofdstuk in mijn carrière.”

Fissette is een van de meest succesvolle coaches van zijn generatie. De Truienaar leidde onder meer Kim Clijsters naar de wereldtop in het vrouwentennis. Het Limburgse duo won samen 3 grandslamtitels: twee keer de US Open (2009 en 2010) en een keer de Australian Open (2011).

Wat de volgende uitdaging in de carrière van Fissette wordt, is nog niet duidelijk.