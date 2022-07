Langverwachte film ‘H4Z4RD’ gaat in première op Tomorrowland: schoon volk op rode loper

H4Z4RD. De film waarin alles zich afspeelt in een gouden Lexus. Volgens kenners de zotste bioscoopattractie van de zomer, dus moest er ook een zotte première komen. Perfectie locatie voor zo’n heerlijke, van de pot gerukte en pretentieloze film: Tomorrowland. Daar ging de prent in première en daar kwam zeer schoon, bekend volk naar toe.

Te beginnen met ene Dimitri Thivaios, beter bekend als Dimitri Vegas van het dj-duo met Like Mike. Hij heeft zijn eerste hoofdrol te pakken en speelt überjohnny Noah Hazard. “In acteren heb ik het gevoel dat ik nog gigantisch veel te bewijzen heb. Het is een beetje zoals mijn eerste Tomorrowland.”

Jeroen Perceval speelt Carlos, de neef van Noah Hazard. “Carlos heeft een speciaal accent en ik bleef het thuis ook nog spreken, zonder dat ik dat door had. Waardoor mijn vrouw zei Stop er alsjeblieft mee.”

Jennifer Heylen speelt Lea, het vriendinnetje van Noah en de moeder van zijn dochter.

Op deze familiefoto: Nancy Mampay (mama van Dimitri Vegas), Yves Matton, papa van Anouk (63 jaar), Ann Geers, mama Anouk (59 jaar), Liliane Magnus, 87 jaar, grote fan van haar kleinzoon Dimi, en Karl Mampay, opa van Dimi en ook 87 jaar. Die laatste is heel trots, zegt hij. “Ik hou zo van alles wat hij doet. Deze film, zijn muziek. We zijn afgelopen weekend nog op de mainstage van Tomorrowland geweest. Ik kan daar echt op dansen hoor. “ Of hij zijn vrouw dan vastpakt om dat dansje te wagen? “Natuurlijk. We zijn ook naar zijn optredens in Ibiza geweest.”

Ook Ann Geers, de mama van Anouk, zegt heel trots te zijn op haar schoonzoon. “En op mijn dochter ook natuurlijk.”

Like Mike (broer van Dimitri Vegas) was er, met zijn vriendin, Gemma Rosereyn.

Louis Talpe

Lize Feryn en Aster Nzeyimana: Aster zijn stem is te horen in de film, als sportverslaggever.

Sarah Vandeursen met haar vriend, de West-Vlaamse Cas Van Nieuwenhuyse. “De film deed me denken aan de film Pusher. Heel harde, snelle beelden. Sarah doet twintig seconden mee in de film. Ze speelt een flik op een kinderfiets. Dat zijn de beste twintig seconden van de film”, lacht hij.

Kim Van Oncem en haar vriend. Kim: “We hadden een trouw, vrijdagavond moest ik mijn outfit kiezen. Ik kon niet kiezen, dus heb ik er twee gekocht want vanavond heb ik weer een trouw. Dus het is echt een partyweek. Het is een beetje wedding en Tomorrowland Hazard The Movie Proof. Het was een drukke shopweek, het geld is op”, zegt ze lachend.

Brillenontwerpster Eline De Munck en haar echtgenoot en regisseur Michael R. Roskam. “Een avondje cinema met mijn vent, dat verdient een schoon kleedje en de bril zit ook al goed”, lacht ze. Waar ze het vandaan haalde? “Ergens online.”

Klaasje Meyer met een vriend, Kris Valstar. “Ik vind het heel fijn dat Dimitri Vegas uit de muziekwereld komt en ook is gaan acteren. Dat is waar ik de afgelopen twee jaar ook mee bezig ben geweest. De diepere lagen van acteren verkennen.” Of ze niet hoopt om hier een rol te versieren? “Ik ben hier niet voor mezelf, maar het kan nooit kwaad om hier rond te lopen.”

Dertigers-acteur Kristof Goffin en vriend.

Ex-voetballer Steven Defour. “Ik ben zeer benieuwd. Ik hou echt van alle films. Alleen thrillers liever niet.”

Acteur Mathijs Scheepers en zijn vrouw Lidia Nagibina.