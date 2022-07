MVP Emma Meesseman leidt Chicago Sky in topper tegen Seattle Storm naar winst na absolute nagelbijter

Basketbal in de States: het blijft steeds een beklijvende en verrassende ervaring. We woonden in de Wintrust Arena in Chicago de topper in de WNBA tussen kampioen Chicago Sky en Seattle Storm bij. Aanvangsuur: 11 uur in de ochtend! Brunchbasketbal in de VS lokte naar de Wintrust Arena maar liefst 8.893 fans. Zij zagen Emma Meesseman en Julie Allemand met 78-74 winnen.

Meteen de vijfde zege op een rij voor Chicago dat met 20 op 27 stevig op de eerste plaats fonkelt. O ja, “Player of the Game”: Emma Meesseman die met een double-double uitpakte en goed was voor 16 punten, 10 rebounds en ook 6 assists. Julie Allemand tekende voor 4 punten, 2 rebounds en 2 assists. Allemand stond voor de tweede keer op een rij in de basisvijf. Startende guard Courtney Vandersloot was met een hersenschudding immers niet inzetbaar. De wedstrijd begon in de Wintrust Arena om 11 uur in de ochtend. Brunchbasketbal bracht maar liefst 8.893 fans naar de knappe sporttempel in Chicago. Onder die fans een tiental Belgische toeschouwers. Zij zagen in de opwarming assistent-coach Ann Wauters Chicago Sky voor de wedstrijd “on court” preparen.

Tijdens de wedstrijd was het vooral Emma Meesseman die in de topper tegen Seattle Storm, met de legendarische Sue Bird en superster Breanna Stewart (ploegmaat van Emma Meesseman bij het Russische Ekaterinburg en volgend seizoen bij het Turkse Fenerbache Istanbul), naar de winst stuwen. In het slotkwart gaf Julie Allemand met mooie drives en vier belangrijke punten de winst van Chicago nog meer Belgische glans. De Chicago Cats, sorry Sky, schitteren dus in de WNBA en blijven op koers voor een tweede opeenvolgende WNBA-titel.