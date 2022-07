Didier Lamkel Zé krijgt voorstellen uit Cyprus en Saoedi-Arabië

Aan alles komt een einde, zelfs aan het tijdperk van Didier Lamkel Zé bij Antwerp. Met nog maar één jaar contract wil de Great Old hem ten gelde maken. Twee clubs hebben zich gemeld om hem over te nemen.

Het gaat om het Saoedi-Arabische Abha Club, dat met Sven Vandenbroeck onlangs een Belgische coach aanstelde, en om het Cypriotische Omonia Nicosia. Zowel het transferbedrag als het salaris dat Abha veil heeft is beter dan wat Omonia biedt, maar een akkoord is er nog niet. Er kunnen dus nog andere clubs in de dans springen. Dat zou Antwerp goed uitkomen, want het hoopt toch nog zeker 1 miljoen euro uit de brand te slepen. Vorig seizoen speelde Lamkel Zé op huurbasis bij drie clubs. Van DAC (Slovakije) ging de Kameroense winger naar FK Khimki (Rusland) en tot slot FC Metz (Frankrijk). Nu is het dus wachten op die allerlaatste, definitieve transfer. (dvd)