De Red Flames achterna: Young Lions naar kwartfinale EK U20 in het basketbal

Na overwinningen in de poulefase tegen toplanden als Slovenië en Kroatië gingen de Young Lions op het EK in het Montenegrijnse Podgiroca op hun elan verder. Tegen Griekenland wonnen de Young Lions door toedoen van onder meer Thijs De Ridder (19 punten, 7 rebounds), Sean Pouedet (13 punten, 4 rebounds, 6 assists), Marlon Makwa (14 punten) en Xander Pintelon (9 punten, 4 rebounds) na een 45-34 bonus halfweg met 87-72 van Griekenland.

De Young Lions zijn enerzijds meteen zeker van een stek in de kwartfinales en anderzijds van een stek in de A-divisie. Het is van de lichting 1995 (o.a. Vincent Kesteloot, Hans Vanwijn, Andy Van Vliet, Manu Lecomte en Ismael Bako) geleden dat de Young Lions U20 zich nog eens wisten te kwalificeren voor de kwartfinale. Morgen wacht een kwartfinale met topper Spanje. Uitkijken of de Young Lions opnieuw met een spraakmakende prestatie kunnen uitpakken.