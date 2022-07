Russen hebben nieuwe theorie voor falen: “Oekraïense soldaten zijn in labo’s omgebouwd tot moordmachines”

De Amerikanen voeren “geheime experimenten” uit op de Oekraïense soldaten waardoor ze bovenmenselijke moordmachines geworden zijn. Dat is volgens twee Russische parlementariërs de reden waarom het Russische leger niet succesvoller is in Oekraïne. En zo duikt er opnieuw een bizarre theorie op rond de Russische invasie.

De twee parlementariërs, Konstantin Kosatsjev, ondervoorzitter van de Russische Federatieraad, en Irina Jarovaja, ondervoorzitter van het Russische parlement de Doema, staan aan het hoofd van een commissie die het bestaan van die Oekraïense laboratoria, die door de Amerikanen ondersteund zouden worden, onderzoekt.

Volgens de twee werd in het bloed van Oekraïense krijgsgevangenen drugs, hepatitis A en het Westnijlvirus gevonden. “Deze prestatieverhogende middelen die nog steeds gebruikt worden, neutraliseren de laatste restanten van het menselijk geweten en veranderen hen in de wreedste en dodelijkste monsters”, aldus Jarovaja tegen de Russische pers. “De wreedheid en barbaarsheid van de Oekraïense militairen, de misdaden die zij begaan tegen de burgerbevolking, de verschrikkelijke misdaden die ze plegen tegen krijgsgevangenen, bevestigen dat dit systeem om een wrede moordmachine te creëren is ingevoerd onder Amerikaanse leiding.” Concrete bewijzen voor die claims hadden de parlementariërs wel niet.

Konstantin Kosatsjev (links) en Irina Jarovaja (rechts) gaven een persconferentie over de Amerikaanse labo’s. — © Mikhail Tereshchenko/TASS/Sipa U

Het is ook niet de eerste keer dat de Russen spreken over een Amerikaans ‘biolab’. De Amerikanen hebben dat in het verleden al ontkent. Er waren wel degelijk Amerikaanse laboratoria in Oekraïne, maar die waren opgezet voor de ontmanteling van het nucleaire en chemische arsenaal van de Sovjet-Unie. Later werden ze ingezet om de verspreiding van nieuwe epidemieën te monitoren. Het bestaan van de laboratoria was bekend en de locaties openbaar.

