Klaar voor de competitiestart: Fabio Silva maakt meteen indruk op training bij Anderlecht met knappe omhaal

Dit weekend staat de eerste speeldag van de Jupiler Pro League op het programma: de vuurdoop voor heel wat nieuwkomers. Ook Fabio Silva is zo’n speler die dit seizoen voor het eerst mag proeven van onze vaderlandse competitie, en op training toonde de Portugees er alvast zin in te hebben.

De 20-jarige aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers, een deal die pas sinds dinsdag officieel is. Maar Silva laat er op training alvast geen gras over groeien: Anderlecht deelde woensdag een filmpje waarin Fabio Silva uitpakt met een knappe omhaal. Anderlecht opent de competitie zondag in eigen huis tegen KV Oostende.